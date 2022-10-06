На «Винзаводе» в Москве пройдет осенний маркет WIN-WIN

8 и 9 октября в ЦСИ будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры, сообщили в Агентстве креативных индустрий.





Свои работы представят более ста авторов, включая и новые для индустрии имена, и известных в профессиональной среде мастеров, которых отобрали из 500 заявок. Также 30 новых участников маркета покажут произведения под брендом Created in Moscow.





В АКИ подчеркнули, что активно поддерживают художников как креативных предпринимателей. «Мы способствуем тому, чтобы галереи и независимые художники могли знакомить москвичей и гостей города со своими работами, находить своего покупателя и развиваться как предприниматели», — сказала глава агентства Гюльнара Агамова.





На WIN-WIN независимые художники и объединения покажут свои работы, а также определят цену товаров и свою аудиторию, которую смогут узнать ближе. Гости маркета познакомятся с товарами и их авторами и получат возможность приобрести предметы современного искусства.





Вход на маркет и мастер-классы для детей свободный.





WIN-WIN проводится с 2021 года по инициативе «Винзавода» и издательства «Формат Один» с целью поддержки арт-сообщества и индустрии.





Фото: АКИ