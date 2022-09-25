Певица Полина Гагарина не сдержала слез во время концерта в Новосибирске

Российская певица исполнила песню «Колыбельная», а затем поздравила жителей с юбилеем Новосибирской области.





«Я хочу, чтобы вы знали, что именно вы являетесь сердцем Новосибирской области. Хочу вам пожелать, чтобы вы были внимательными и чуткими друг к другу. Чтобы вы помогали друг другу», — сказала певица.





Перед тем, как исполнить песню «Смотри», Гагарина произнесла речь, во время которой расплакалась.





«Многие из вас сейчас находятся в ситуации замешательства. Но это время, когда нужно остановиться, посмотреть вокруг. Обратите внимание на друзей и близких. Верьте, что любовь спасёт мир», — отметила артистка.





Далее артистка отметила, что в ее репертуаре есть композиция актуальная во все времена. Песню также часто исполняют дети. Это «Кукушка». Певица добавила: «Мы русским, мы всех сильнее, мы победим».





Фото: скриншот