Певица Полина Гагарина не сдержала слез во время концерта в Новосибирске

25.09.2022
На Михайловской набережной в Новосибирске состоялся концерт в честь 85-летия Новосибирской области. Участие в мероприятии принимала Полина Гагарина, пишет МК.
Российская певица исполнила песню «Колыбельная», а затем поздравила жителей с юбилеем Новосибирской области.
«Я хочу, чтобы вы знали, что именно вы являетесь сердцем Новосибирской области. Хочу вам пожелать, чтобы вы были внимательными и чуткими друг к другу. Чтобы вы помогали друг другу», — сказала певица.
Перед тем, как исполнить песню «Смотри», Гагарина произнесла речь, во время которой расплакалась.
«Многие из вас сейчас находятся в ситуации замешательства. Но это время, когда нужно остановиться, посмотреть вокруг. Обратите внимание на друзей и близких. Верьте, что любовь спасёт мир», — отметила артистка.
Далее артистка отметила, что в ее репертуаре есть композиция актуальная во все времена. Песню также часто исполняют дети. Это «Кукушка». Певица добавила: «Мы русским, мы всех сильнее, мы победим».
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