Андрей Губин сообщил о желании писать песни для певцов Тимати и Крида

Артист сообщил, что каждый день думает о возвращении к концертам.





«На сцену я собираюсь возвращаться все время, каждый день. Я подготовил много песен, которые хочу выпустить. Но болячки все еще мучают организм», — заявил Губин.





Он отметил, что готов сотрудничать с современными артистами.





«Я думаю о том, чтобы брать разные песни и исполнять их с другими певцами, при этом давая им юмористические псевдонимы. Например, хотел бы писать для Тимати, Егора Крида, Нилетто, Рамиля», — сказал Губин.





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