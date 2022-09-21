Андрей Губин сообщил о желании писать песни для певцов Тимати и Крида

21.09.2022

Андрей Губин сообщил о желании писать песни для певцов Тимати и Крида

Российский певец Андрей Губин прокомментировал информацию о возвращении на сцену после 15 лет перерыва. Об этом сообщает «Культуромания». 

Артист сообщил, что каждый день думает о возвращении к концертам.

«На сцену я собираюсь возвращаться все время, каждый день. Я подготовил много песен, которые хочу выпустить. Но болячки все еще мучают организм», — заявил Губин. 

Он отметил, что готов сотрудничать с современными артистами.

«Я думаю о том, чтобы брать разные песни и исполнять их с другими певцами, при этом давая им юмористические псевдонимы. Например, хотел бы писать для Тимати, Егора Крида, Нилетто, Рамиля», — сказал Губин.

Фото: Pixabay