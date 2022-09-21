Музыкальную драму о «Песнярах» покажут в онлайн-кинотеатре Start и на Первом канале

Российский певец Андрей Губин прокомментировал информацию о возвращении на сцену после 15 лет переры...
Барбара Брокколи и Майкл Уилсон рассказали Variety о сложностях выбора актера, который заменит Дэн...
Музыкальную драму «За полчаса до весны», которая рассказывает об известном ансамбле «...
Основатель Kojima Productions поделился в соцсетях впечатлениями от просмотра аниме-сериала «Кибер...
Итальянская культурная ассоциация «Друзья великой России» проведет пятую Международную Пушкинскую ...
Российский певец Андрей Губин прокомментировал информацию о возвращении на сцену после 15 лет переры...
Барбара Брокколи и Майкл Уилсон рассказали Variety о сложностях выбора актера, который заменит Дэн...
Музыкальную драму «За полчаса до весны», которая рассказывает об известном ансамбле «...
Основатель Kojima Productions поделился в соцсетях впечатлениями от просмотра аниме-сериала «Кибер...
Итальянская культурная ассоциация «Друзья великой России» проведет пятую Международную Пушкинскую ...
В университете Нью-Йорка появилась возможность пройти курс о влиянии творчества американской певиц...
Обладателем Гран-при «Гранатовый браслет» XXVIII Международного кинофестиваля «Литера...
Государственный музей истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В.И. Даля в среду ...
Российская государственная библиотека внедрила в систему каталогизации фондов роботов, способных ими...
В локализованной российской версии фильм авторов «Паранормального» получил название «Сверхъестеств...
Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города», посвященная истории росси...
На стриминге вышли сразу три первых эпизода нового шоу по миру «Звездных войн» с Диего Луной в гла...
Создатель советской версии «Шерлока Холмса» режиссер Игорь Масленников умер 17 сентября. Прощание ...
Актриса Государственного академического театра им. Моссовета, народная артистка РФ Ольга Остроумова ...
В рамках мероприятия на столичных улицах появятся девять работ современных авторов, сообщили ТАСС ...
Российские телезрители назвали финальную сцену из фильма «Место встречи изменить нель...
Реставрацию интерьеров Государственного академического Малого театра России завершат в следующем г...
Российско-индийский этнический фестиваль впервые пройдет в Новосибирске с 25 по 29 сент...
Первые 10 серий нового анимационного ситкома киностудии «Союзмультфильм» «Мартышкины»...
Роман «Зеленая миля» стал наиболее любимым у россиян произведением писателя Стивена К...
21.09.2022