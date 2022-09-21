Музыкальную драму о «Песнярах» покажут в онлайн-кинотеатре Start и на Первом канале

21.09.2022

Музыкальную драму о «Песнярах» покажут в онлайн-кинотеатре Start и на Первом канале

Музыкальную драму «За полчаса до весны», которая рассказывает об известном ансамбле «Песняры», представили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Проект снимали три режиссера, благодаря чему картина стала альманахом, рассказал генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян. Сериал появится эксклюзивно на платформе Start до конца текущего года. Потом его покажет Первый канал.

Проект, автором которого выступил Алексей Троцюк, рассказывает о творческом пути музыканта Владимира Мулявина — художественного руководителя популярного в СССР ансамбля «Песняры». 

Фото: Unsplash