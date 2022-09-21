Музыкальную драму о «Песнярах» покажут в онлайн-кинотеатре Start и на Первом канале

Проект снимали три режиссера, благодаря чему картина стала альманахом, рассказал генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян. Сериал появится эксклюзивно на платформе Start до конца текущего года. Потом его покажет Первый канал.





Проект, автором которого выступил Алексей Троцюк, рассказывает о творческом пути музыканта Владимира Мулявина — художественного руководителя популярного в СССР ансамбля «Песняры».





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