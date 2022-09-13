Соседов объяснил, почему Анкудинова не достигла успеха в шоу-бизнесе

Певице Диане Анкудиновой пока не удается построить карьеру из-за двух факторов, заявил музыкальный критик в комментарии Blitz+.





Сергей Соседов с восторгом отозвался о вокальных данных исполнительницы, назвав ее самородком. По его словам, у Анкудиновой — хорошая школа и хорошая техника, гибкий и мощный голос, поставленный от природы. Однако этого недостаточно для успеха.





По мнению критика, певица пока «не нашла свою песню». Ее талант нужно куда-то приложить, для этого необходим репертуар, пояснил собеседник портала. Также он подчеркнул, что Анкудиновой нужна хорошая команда. Однако сегодня авторов текстов, композиторов очень сложно найти, добавил Соседов.





Ранее он раскритиковал творчество Аллы Пугачевой за ошибки. Соседов привел в пример песни «Анестезия» и «Монолог», в которых обнаружил ляпы. Также он подчеркнул, что композиции артистки не новы, а ее влияние на отечественную эстраду переоценено. По мнению Соседова, Пугачева является «обычной певицей».





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