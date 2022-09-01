Певица Анита Цой стала главой кафедры в донском вузе

01.09.2022

Певица Анита Цой стала главой кафедры в донском вузе

Народная артистка России Анита Цой стала руководителем кафедры «Креативных индустрий» в опорном вузе ЮФАО — Донском государственном техническом университете. Об этом сообщает ФАН.

Открытие школы — результат многолетней работы певицы и ее команды.

Анита Цой выразила надежду, что в скором будущем кафедра перерастет в креативный факультет ДГТУ.

«От всей души поздравляю учеников, студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний и новым учебным годом! И желаю всем интереснейшего путешествия в мир освоения современных, востребованных сегодня на рынке наук и практик! Впереди яркий, насыщенный год! Нас ждут великие дела!» — передает слова Цой пиар-директор Анна Кружель.

Фото: Unsplash