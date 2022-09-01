Певица Анита Цой стала главой кафедры в донском вузе

Открытие школы — результат многолетней работы певицы и ее команды.





Анита Цой выразила надежду, что в скором будущем кафедра перерастет в креативный факультет ДГТУ.





«От всей души поздравляю учеников, студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний и новым учебным годом! И желаю всем интереснейшего путешествия в мир освоения современных, востребованных сегодня на рынке наук и практик! Впереди яркий, насыщенный год! Нас ждут великие дела!» — передает слова Цой пиар-директор Анна Кружель.





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