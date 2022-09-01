Юбилейный концертный сезон Дома музыки в Москве откроют Спиваков и Бессонов

«Концерт-открытие XX юбилейного сезона Московского международного Дома музыки состоится в Светлановском зале 2 сентября. В вечере примут участие Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов. Прозвучат произведения П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова», — говорится в сообщении.





В новом сезоне зрителей ждут концерты мировых звезд классической музыки, мультимедийные шоу с участием артистов театра и кино, благотворительные проекты и международные фестивали.





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