Юбилейный концертный сезон Дома музыки в Москве откроют Спиваков и Бессонов

01.09.2022

Юбилейный концертный сезон Дома музыки в Москве откроют Спиваков и Бессонов

Оркестр под управлением Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов выступят на открытии ХХ сезона Московского международного Дома музыки. Концерт пройдет 2 сентября, сообщила пресс-служба ММДМ.

«Концерт-открытие XX юбилейного сезона Московского международного Дома музыки состоится в Светлановском зале 2 сентября. В вечере примут участие Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов. Прозвучат произведения П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова», — говорится в сообщении.

В новом сезоне зрителей ждут концерты мировых звезд классической музыки, мультимедийные шоу с участием артистов театра и кино, благотворительные проекты и международные фестивали. 

Фото: Pixabay