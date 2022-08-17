Группа «Зоя» Шнурова записала новые версии песни для сериала «Суперпозиция»

Авторы проекта пока не раскрывают, на какой интернет-платформе состоится премьера, но обещают зрителям научно-фантастический экшн с большим количеством спецэффектов, драк и погонь.





«У нас в сценарии было несколько сцен, в которые, как нам казалось, можно добавить музыкальный антураж, — рассказал Валиуллин. — Мы подумали, было бы классно, чтобы одна и та же певица в разных мирах исполняла одну и ту же песню в разных стилях. Вокалистка групп „Зоя“ и „Ленинград“ Ксения Руденко сейчас на пике популярности, и нам захотелось поработать с ней, мы связались с ней, и у нас все получилось. Ксения оказалась очень артистичной и великолепно справлялась с любой задачей».





Новый российский научно-фантастический сериал «Суперпозиция», рассказывающий о путешествиях по параллельным мирам, снимает режиссер Вадим Валиуллин.





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