Педагог по вокалу назвала певца Shaman новым Газмановым

14.08.2022
Педагог по музыкальному мастерству Юлия Таравкова высказалась о вокальных данных молодого исполнителя Shaman. По мнению эксперта, артист похож на Олега Газманова, пишет «Комсомольская правда».
Как считает Таравкова, композиция «Я русский» заняла народную нишу в музыке, которую современное поколение обошло стороной. Это помогло певцу завоевать популярность наравне с Газмановым.
«Патриотическая песня, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь ее занимает Shaman. Такой вот новый Олег Газманов. Только с большим диапазоном, правда, грудного обертона маловато», — приводит слова Таравковой газета.
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