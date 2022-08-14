Педагог по вокалу назвала певца Shaman новым Газмановым

14.08.2022

Педагог по вокалу назвала певца Shaman новым Газмановым

Педагог по музыкальному мастерству Юлия Таравкова высказалась о вокальных данных молодого исполнителя Shaman. По мнению эксперта, артист похож на Олега Газманова, пишет «Комсомольская правда».

Как считает Таравкова, композиция «Я русский» заняла народную нишу в музыке, которую современное поколение обошло стороной. Это помогло певцу завоевать популярность наравне с Газмановым.

«Патриотическая песня, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь ее занимает Shaman. Такой вот новый Олег Газманов. Только с большим диапазоном, правда, грудного обертона маловато», — приводит слова Таравковой газета.

Фото: скриншот