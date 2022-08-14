Педагог по вокалу назвала певца Shaman новым Газмановым

Как считает Таравкова, композиция «Я русский» заняла народную нишу в музыке, которую современное поколение обошло стороной. Это помогло певцу завоевать популярность наравне с Газмановым.





«Патриотическая песня, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь ее занимает Shaman. Такой вот новый Олег Газманов. Только с большим диапазоном, правда, грудного обертона маловато», — приводит слова Таравковой газета.





Фото: скриншот