Питер Джексон рассказал, как не стал участником съемок «Колец власти»

Режиссер трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» мог поработать над первым сериалом по легендариуму Джона Р. Р. Толкина. Об этом он рассказал в подкасте Awards Chatter журнала THR.





По его словам студия Amazon связывалась с ним и спрашивала, хочет ли он участвовать в проекте. Режиссер попросил сначала прочитать сценарий, после чего смог бы дать ответ.





«Они [представители Amazon Studios] сказали: "Как только мы получим первые сценарии, то вышлем их вам". Но я так и не получил их», — добавил он.





В Amazon Studios объяснили ситуацию тем, что хотели разграничить трилогии Джексона и новый сериал, поскольку правами на фильмы владеет другая компания.





Есть и другие версии. По словам источников THR, против участия Джексона в сериале выступили наследники Толкина, один из которых критиковал экранизации. При этом наследники разрешили использовать права в создании «Колец власти», за что получили крупный гонорар. Не исключается, что Джексон не присоединился к проекту из-за кадровых перестановок в студии, которую покинули сторонники его участия.





Сериал дебютирует 2 сентября.





Фото: кадр из трейлера сериала «Властелин колец: Кольца власти»