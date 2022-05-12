Киркоров объяснил, зачем приехал на «Евровидение»

Музыкальный конкурс интересен с профессиональной точки зрения, заявил певец Филипп Киркоров в интервью «МК».





«Я смотрю на все профессиональным взглядом. И в этот раз также приехал, исходя из своих профессиональных потребностей», — сказал исполнитель, отметив, что его интересует «процесс изнутри».





По словам Киркорова, он обращает внимание на посткарды (видеопредставления стран-участниц), новые технологии в сценографии, световые решения, поскольку занимается большим шоу-бизнесом и следит за тем, «чем дышит сегодня современная музыкальная технология по созданию таких больших ивентов в мире».





Артист назвал «Евровидение» образовательной программой, которую он проходит. Так, первый полуфинал уже принес профессиональные уроки. При этом сам полуфинал Киркоров назвал «на редкость скучным».





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