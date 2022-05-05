Песня из «Семнадцати мгновений весны» стала самой узнаваемой мелодией из фильмов о войне

Песня «Мгновения» из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973) режиссера Татьяны Лиозновой стала одной из самых узнаваемых композиций из фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые предоставили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

«Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в рамках проекта «Бессмертный полк „Мосфильм. Золотая коллекция“ выяснил, какие песни из фильмов о Великой Отечественной войне россияне знают лучше всего. В топ-5 попали сразу две композиции из фильма „Семнадцать мгновений весны“ режиссера Татьяны Лиозновой — „Мгновения“ и „Песня о далекой Родине“, расположившиеся на первом и третьем местах соответственно. Стихи к обеим песням принадлежат перу Роберта Рождественского», — уточнили в пресс-службе.





Второе место в рейтинге наиболее узнаваемых композиций заняла песня «Нам нужна одна победа» на слова Булата Окуджавы из военной драмы «Белорусский вокзал» (1970).





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