Стартуют полуфинальные концерты конкурса «Песни Победы»

9 мая состоится трансляция первого полуфинала музыкального конкурса, организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), сообщила пресс-служба.





До конца лета пройдут восемь полуфинальных концертов, приуроченных к важным вехам в истории Великой Отечественной войны. Финал конкурса состоится в сентябре.





Первый концерт откроет вокальный квартет Еl Grande, который исполнит песню «На поле танки грохотали». Солистка Московского дома оперы Ксения Мусланова представит песню «Любимый город может спать спокойно». Легендарную «Смуглянку» споет Олеся Ищенко, а песню «Старые пилоты» — юная участница конкурса Алена Кокошина. Тажке прозвучит авторская песня «Пепел» на стихи поэта Антона Кобеца в исполнении авторов музыки Вари Демидовой и Михаила Зверева. Ведущим концертов выступит Максим Линников.





Первый полуфинал будет транслироваться на портале «Культура.РФ», на сайте проекта песни-победы.рф и в соцсети «Одноклассники». Начало в 20:00.





Конкурс «Песни Победы» проводится с 2021 года. В этом году на участие в проекте поступило около 500 заявок от солистов и ансамблей из России и других стран. По итогам отбора в полуфинал вышли 36 исполнителей и шесть коллективов, которые будут состязаться в категориях «Профессионалы», «Любители», «Авторская песня», «Гордость», «Дети» и «Ансамбли». Призовой фонд проекта составляет 1 млн рублей.





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