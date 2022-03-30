Данила Козловский исполнит роль хирурга в триллере «13 клиническая»

Актер исполнит главную роль в мистическом сериале «13 клиническая» о больнице, в которой врачи борются со сверхъестественными явлениями. Премьера проекта запланирована на 2022 год. Об этом заявил в среду онлайн-кинотеатр IVI.

«Когда говорят „медицинский сериал“, сразу всплывает большое количество знакомых шоу, но „13 клиническая“ ни на что не похожа. Это абсолютно оригинальный концепт, в котором мистика переплетается с реальными медицинскими диагнозами. Мой персонаж — „сапожник без сапог“ — смертельно больной врач, который вынужден работать в закрытой организации, чтобы продлить свою жизнь. И пока я так и не смог ответить на вопрос — хороший он или плохой. В тяжелых обстоятельствах он действует не как герой, но как реальный живой человек, со своими фобиями и желаниями. И это заставляет поверить в ту реальность, которая выстроена в больнице», — процитировали Данилу Козловского в пресс-службе.





Режиссером сериала станет Клим Козинский. Автором сценария выступил Андрей Золотарев, известный зрителю по работе над проектом «Триггер».





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