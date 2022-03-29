Пермская опера представит премьеру «Евгения Онегина»

29.03.2022

Пермская опера представит премьеру «Евгения Онегина»
Новая версия произведения П.И. Чайковского станет первой оперной премьерой Пермского театра оперы и балета в этом году, сообщает пресс-служба площадки. 

История разворачивается в 1870-е годы — во время создания партитуры Петра Чайковского. Постановка построена как воспоминания главного героя, в которых стирается грань между вымыслом и реальностью, отмечает издание «Смотрим».

Лирические сцены «Евгений Онегин» знаменуют режиссерский дебют Владиславса Наставшевса на большой музыкальной сцене. Для музыкального руководителя спекталя и дирижера Михаила Татарникова ее показы станут первыми в Пермской опере. 

Наставшевс выступил сценографом и художником по костюмам. Над проектом также работали художник по свету Константин Бинкин, хормейстер-постановщик Евгений Воробьев, видеохудожник Михаил Иванов, драматург Дмитрий Ренанский.

Премьерные показы «Евгения Онегина» пройдут 1, 2, 3 и 5 апреля в 19:00.

Фото: pixabay