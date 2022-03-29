Около 100 школьников из ДНР и ЛНР побывали на экскурсии в Музее Победы

Музей Победы 26 марта посетили около 100 школьников, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Подростки, проживающие на территории Московской области, начали знакомство с Москвой с посещения Красной Площади и Зарядья.

В Музее Победы ребята побывали на концерте, который прошел в рамках фестиваля "Журавли Победы". Для гостей в исполнении юных московских артистов прозвучали народные песни, а также патриотические композиции. Затем школьников пригласили на обзорную экскурсию - гиды показали ребятам диорамный комплекс, экспозиции и величественные залы музея. А в завершение программы всем детям вручили тематические подарки от Музея Победы.



Программа организована совместно с Центром народной помощи «Благовест».

Фото: пресс-служба