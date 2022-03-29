Около 100 школьников из ДНР и ЛНР побывали на экскурсии в Музее Победы

29.03.2022
В Музее Победы ребята побывали на концерте, который прошел в рамках фестиваля "Журавли Победы". Для гостей в исполнении юных московских артистов прозвучали народные песни, а также патриотические композиции. Затем школьников пригласили на обзорную экскурсию - гиды показали ребятам диорамный комплекс, экспозиции и величественные залы музея. А в завершение программы всем детям вручили тематические подарки от Музея Победы.
Программа организована совместно с Центром народной помощи «Благовест».
Фото: пресс-служба