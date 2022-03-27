Худшим фильмом премии «Золотая малина» стал «Диана: мюзикл»

Лента «Диана: мюзикл» стала «худшим фильмом» премии «Золотая малина», сообщает ТАСС.

Фильм был представлен на стриминговом сервисе Netflix. По словам организаторов премии, картина является «абсолютно ужасной».

«По сравнению с ней даже мюзикл «Кошки» кажется шедевром», — отметили организаторы.

«Диана: мюзикл» была удостоена премии в 5 номинациях из 10 возможных. Картину наградили «Золотой малиной» в номинациях «Худший режиссер» (Кристофер Эшли), «Худшая актриса» (Жанна де Ваал), «Худшая актриса второго плана» (Джуди Кэй) и «Худший сценарий» (Дэвид Брайан и Джо Дипьетро).

Помимо «Дианы» на «Золотую малину» были представлены картины «Бесконечность», «Карен», «Женщина в окне» и анимационно-игровой фильм «Космический джем: новое поколение». За главную роль в последнем американский баскетболист Леброн Джеймс удостоился премии в категории «Худший актер».

Фото: кадр из фильма «Диана: мюзикл»