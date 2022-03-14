Не вышедший в России «Бэтмен» удержал лидерство в мировом прокате

Супергеройский боевик с Робертом Паттинсоном в главной роли сохранил первое место по кассовым сборам в мире, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».





За минувший уик-энд фильм Мэтта Ривза по комиксам DC заработал 66 млрд долларов. Таким образом, ему удалось возглавить список самых прибыльных кинолент на международном рынке вторую неделю подряд.





К настоящему моменту общие сборы «Бэтмена» в домашнем прокате оцениваются в 238 млн долларов, а мировые — в 463 млн. При этом кинокартина еще не вышла в китайский прокат, который считается очень прибыльным.





Компания Warner Bros. отменила релиз «Бэтмена» в России накануне выхода фильма в связи с ситуацией вокруг Украины. Студии Sony, Walt Disney и Paramount тоже заморозили премьеры своих проектов в РФ, в том числе «Морбиуса», «Я краснею», «Затерянного города», «Соника в кино 2».





Фото: кадр из фильма «Бэтмен»