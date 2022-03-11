Театр на Бронной установит автоматический гардероб

Театр на Бронной после ремонта исторического здания откажется от традиционных касс. Кроме того, в здании появится автоматический гардероб, рассказала ТАСС директор театра Елена Мироненко.

«Мы приняли решение отказаться от традиционных билетных касс, вместо которых будут установлены специальные терминалы, через них зрители смогут приобрести билеты. Если у кого-то возникнут трудности, они смогут обратиться к администраторам. На месте прежних касс откроется сувенирный магазин. В этом году мы уже начали выпускать фирменную продукцию к каждому спектаклю. Еще в театре будет автоматический гардероб. Подвижными секциями будет управлять „умная“ система, которая в зависимости от номерка сама выберет оптимальную траекторию, чтобы посетитель как можно быстрее получил назад свою верхнюю одежду», — подчеркнула она.





Труппа Театра на Бронной с января 2020 года играет во Дворце на Яузе из-за ремонта исторического здания. 10 марта театр показал последний спектакль на этой сцене.





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