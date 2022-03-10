Вещи Дурова, Остроумовой и Бардина стали экспонатами музеев Оренбуржья

10.03.2022

Вещи Дурова, Остроумовой и Бардина стали экспонатами музеев Оренбуржья

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» передал музеям региона коллекцию личных предметов, документов и фотографий известных людей, чья судьба связана с Оренбургской областью, сообщает ТАСС.

Фонды музеев Оренбурга и Бугуруслана пополнили вещи народной артистки России Ольги Остроумовой, народного артиста СССР Льва Дурова, режиссера-аниматора Гарри Бардина.

Новыми экспонатами пополнятся фонды Бугурусланского краеведческого музея, Музея истории Оренбурга и Губернаторского историко-краеведческого музея.

Фото: Pixabay