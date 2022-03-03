В Санкт-Петербурге стартует выставка виртуального искусства VR FEST

03.03.2022
Выставку медиахудожников проведет Лаборатория современных технологий Interactive, сообщается на сайте проекта.
С 6 по 8 марта жителей и гостей Петербурга приглашают на VR FEST, который пройдет на площадке Interactive (набережная Мойки, 37).
Посетители смогут познакомиться с работами отечественных медиахудожников, а также с известными шедеврами, перенесенными в виртуальное пространство. При помощи шлемов гости смогут погрузиться в атмосферу картин — проникнуть внутрь и рассмотреть пространство.
Выставочное пространство разделят на пять интерактивных зон: галерея VR-картин, VR-кино, VR-игры, рисование в VR, американские горки на VR-платформе.
Фото: pixabay