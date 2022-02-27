Американский актер и фокусник Джон Селес умер в 63 года

27.02.2022
Издание ссылается на жену и коллегу Джонатана, актрису Анастейшу Санн. Маг ушел из жизни вечером в своем доме в результате ряда проблем со здоровьем, в том числе кардиомиопатии.
Джон Селес родился в 1958 году в Мичигане. В 70-е переехал в Сан-Франциско, где попробовал себя в уличных выступлениях.
Дебютировал на ТВ в 1983-м. С 1991-и стал ведущим телешоу Ruckus, регулярно появлялся на Fox, Comedy Central и т. д.
Написал книгу-бестселлер про фокусы и разного рода трюки, а так же автобиографию. Будучи большим киноманом, открыл своей частный, «элитный» кинотеатр Amazing Underground, доступный только для членов клуба.
Серьезные проблемы с сердцем на несколько лет вынудили его выйти из шоу-бизнеса. В 2019 году на Hulu вышел фильм The Amazing Johnathan Documentary, посвященный сражению Селеса с недугом. Сыграл дядюшку Джонатана в сериале Странного Эла Янковича The Weird Al Show.
Фото: кадр из «Документальный фильм об Удивительном Джонатане».