«Кинотавр» в Сочи пройдет осенью в формате делового форума

Российский фестиваль «Кинотавр» состоится в Сочи с 13 по 20 сентября в формате делового форума. Прием заявок на участие в конкурсных программах стартует 1 марта. Об этом информировала пресс-служба смотра.

«Кинотавр» — главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. Это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много — количество желающих попасть в конкурсные программы «Кинотавра» увеличивается с каждым годом», — процитировали в пресс-службе президента фестиваля, продюсера Александра Роднянского.





Фестиваль «Кинотавр» третий год подряд будет проходить в сентябре в офлайн-формате с соблюдением всех антиковидных норм. Главной площадкой смотра по традиции станет Зимний театр.





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