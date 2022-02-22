Неизвестный рисунок Матисса нашли в куче мусора во Франции

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По информации телеканала, рисунок обнаружила оценщица-аукционист Женнифер Премпье-Роллан в одном из домов в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Это произошло при осмотре имущества, который проводился при оформлении опекунства.По ее словам, рисунок лежал в картонной коробке под кучей мусора. На нем изображен женский портрет, а также подпись художника-фовиста. Найденную работу направили на искусствоведческую экспертизу.За полтора года Премпье-Роллан нашла уже два рисунка Анри Матисса. Ранее к ней попал эскиз к портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной, который пропал в 1948 году. Работу обнаружили в шкафу в доме на юго-востоке Франции. В прошлом году рисунок ушел с молотка за 220 тысяч евро.