Музей МХАТ приглашает на выставку о театральных художниках

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Новая выставка Музея МХАТ посвящена театральным художникам Петру Вильямсу (1902-1947) и Алексею Понсову (1920-2009). Их судьбы «тесно переплетены встречами, родственными связями, работой в МХАТ», а также подходом к решению творческих задач, отмечается в описании проекта.Поводом для создания выставки стало поступление в фонд предметов, связанных с заслуженным работником культуры РСФСР, технологом, педагогом, автором учебника «Конструкции и технология изготовления театральных декораций», художником более 50 постановок Алексеем Понсовым. Его сын Владимир Понсов передал в дар музею более 200 предметов из личной коллекции.Среди них — живопись, графика, документы, принадлежавшие художнику. Некоторые его произведения впервые представят широкой публике. В экспозицию также вошли работы Вильямса и Понсова из фонда Музея МХАТ.Другим поводом послужило 120-летие со дня рождения Петра Вильямса — заслуженного деятеля искусств РСФСР, живописца, графика, театрального художника, оформившего более 50 спектаклей.