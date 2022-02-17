Премьера сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» намечена на 6 марта

17.02.2022
Многосерийная психологическая драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» выйдет в онлайн-кинотеатре KION 6 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы платформы.
«Премьера психологической драмы „Обоюдное согласие“, нового оригинального сериала линейки KION Originals, эксклюзивно состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре KION», — рассказали в пресс-службе.
Сериал расскажет историю молодой учительницы русского языка и литературы, которая после вечеринки на яхте подает заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых — ее друзья, с которыми она провела вечер. Обстоятельства дела вызывают вопросы у сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Помочь ей решается опытный следователь, который в скором времени планирует выйти на пенсию.
Роли в проекте исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Борис Щербаков и другие артисты. Сериал создавался компаниями KION (МТС Медиа) и «Медиаслово». Всего зрителей ожидает шесть эпизодов.
Фото: Pixabay