Премьера сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» намечена на 6 марта

«Премьера психологической драмы „Обоюдное согласие“, нового оригинального сериала линейки KION Originals, эксклюзивно состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре KION», — рассказали в пресс-службе.





Сериал расскажет историю молодой учительницы русского языка и литературы, которая после вечеринки на яхте подает заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых — ее друзья, с которыми она провела вечер. Обстоятельства дела вызывают вопросы у сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Помочь ей решается опытный следователь, который в скором времени планирует выйти на пенсию.





Роли в проекте исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Борис Щербаков и другие артисты. Сериал создавался компаниями KION (МТС Медиа) и «Медиаслово». Всего зрителей ожидает шесть эпизодов.





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