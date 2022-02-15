Умерла шорская поэтесса Тайана Тудегешева

15.02.2022
Кузбасская поэтесса, член Союза писателей России скончалась в возрасте 64 лет, сообщили в министерстве культуры и национальной политики Кемеровской области.
«Поэзию Тайаны Васильевны называют летописью души шорского народа, проникновенной песнью его сердца. В своих произведениях она писала о красоте Горной Шории: высоким поэтическим слогом воспевала величие ее таежных просторов, звенящие чистотой реки, простую жизнь древнего тюркоязычного народа», — говорится в сообщении ведомства.
Скоро выйдет последний сборник Тайаны Тудегешевой, в издании которого она лично участвовала. В него вошли стихи на шорском языке для детей.
Тайана (Татьяна) Тудегешева (1957-2022) родилась в Кемеровской области, окончила Иркутский техникум швейного производства и Московский литинститут имени Горького. Ее приняли в Союз писателей России по одной рукописи. Публиковалась в «Литературной газете», «Нашем современнике» и других изданиях.
Ее стихи вошли в сборники «Русская сибирская поэзия. Антология. ХХ век», «Поэзия народов России. Антология», «Антология современной поэзии народов России» и др. Поэтесса выпустила сборники «Поющие стрелы времен», «Небесный полет девятиглазых стрел», «По ту сторону шорских гор», тексты для вокального цикла «Возвращение шамана», стихи для детей «Элимай».
Фото: pixabay