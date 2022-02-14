Актриса Вера Алентова презентует автобиографию «Все не случайно»

Презентация автобиографии народной артистки России Веры Алентовой «Все не случайно» состоится в понедельник, 14 февраля, в Театре имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Книга получилась очень личной, и я волнуюсь за нее, как за рожденное дитя. Она не только обо мне, моих счастливых днях и мучительных исканиях. Она о коллегах со звучными именами и совсем неизвестными, которым я благодарна. О дорогих и близких мне людях, о биении наших сердец», — привели в пресс-службе слова Веры Алентовой.





Там подчеркнули, что в книге актриса вспоминает о своих ошибках и неудачах и не боится показаться читателям смешной, слабой, а подчас и отчаявшейся. Автобиография артистки «Все не случайно» вышла в издательстве «Эксмо».





Вера Алентова 21 февраля отметит 80-летие.





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