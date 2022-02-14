Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

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Айван Райтман скончался в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии (США). Отмечается, что он умер во сне. Другие подробности не приводятся.«Мы надеемся, что люди, знавшие его по фильмам, будут помнить его», — говорится в сообщении семьи режиссера.Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии. В раннем детстве переехал вместе с семьей в Канаду. Первый полнометражный фильм «Рыжая леди» снял в 1971 году. Стал известен благодаря комедиям, которые снимал в 1980-1990-е годы.Среди его режиссерских работ — дилогия «Охотники за привидениями», комедии «Близнецы», «Джуниор», «Детсадовский полицейский», приключенческий фильм «Шесть дней, семь ночей». Также он был продюсером новой версии «Охотников за привидениями» с женской командой в главных ролях, сиквела оригинальных фильмов с подзаголовком «Наследники», кинокартин «Бетховен», «Хлоя», «Хичкок», «Евротур» и др.