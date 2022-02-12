В Историческом музее пройдет выставка работ Константина Богаевского

12.02.2022
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника. Площадкой для экспозиции станет Государственный исторический музей в Москве.
На выставке будут представлены более 150 уникальных экспонатов из 20 различных музеев нашей страны. Среди них крупномасштабные произведения живописи, графические работы, фотографии и документы.
Увидят посетители и личные вещи художника из различных фондов, прижизненные портреты художника, а также первое издание сборника стихов М. Волошина, иллюстрированное К. Богаевским.
Фото: пресс-служба ГИМ