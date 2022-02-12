В Историческом музее пройдет выставка работ Константина Богаевского

12.02.2022

В Историческом музее пройдет выставка работ Константина Богаевского

15 марта 2022 года Российская государственная художественная галерея в Севастополе представит свой первый большой выставочный проект «Константин Богаевский. Крымская мистерия», сообщили в пресс-службе галереи.

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника. Площадкой для экспозиции станет Государственный исторический музей в Москве.

На выставке будут представлены более 150 уникальных экспонатов из 20 различных музеев нашей страны. Среди них крупномасштабные произведения живописи, графические работы, фотографии и документы. 

Увидят посетители и личные вещи художника из различных фондов, прижизненные портреты художника, а также первое издание сборника стихов М. Волошина, иллюстрированное К. Богаевским.

Фото: пресс-служба ГИМ