Бодров-старший рассказал о съемках нового исторического сериала

12.02.2022
В новом шоу будет рассказана история основателя Монгольской империи, а также описано его влияние на мировую историю. Производством проекта займется компания Александра Роднянского AR Content.
««Хан» рассказывает историю универсальную, понятную зрителям в любой стране: о борьбе за власть и деньги, о справедливости жестокости, о ревности и интригах, о предательстве и любви, о дружбе и настоящих мечтах — словом о тех жизненных выборах, из которых и состоит жизнь каждого человека», — передает «Культуромания» слова Роднянского. Исполнительным продюсером выступил Крис Коллинз, ранее работавший над сериалом «Сыны Анархии».
Фото: Pixabay