Стартовала онлайн-экскурсия по выставке «Мир варваров Таврии»

31.01.2022
Виртуальный тур по экспозиции «Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия» запустил Институт археологии РАН. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Экскурсия в формате 360º, созданная Институтом археологии РАН и музеем «Херсонес Таврический», доступна на сайте ИА РАН
. Она познакомит пользователей из разных стран с результатами масштабных археологических изысканий, проведенных в Крыму перед строительством автодороги «Таврида», а также продемонстрирует римское и византийское влияние на юго-запад Крыма в I тысячелетии н. э.
Выставка «Мир варваров Таврии» открылась в сентябре 2021 года в ГМЗ «Херсонес Таврический». В экспозицию вошли артефакты, обнаруженные за три года раскопок. Археологи исследовали некрополи и поселения, включая могильники Фронтовое 3 и Киль-Дере 1.
Первый могильник очень хорошо сохранился — он не был разграблен. В нем нашли 328 могил и 20 тысяч артефактов. Находки позволили историкам и археологам изучить разные аспекты жизни местных жителей на протяжении трех веков, включая периоды римского правления и Скифских войн. Они пришли к выводу о сильном римском влиянии на местную культуру.
Вторая часть экспозиции посвящена находкам из некрополя Киль-Дере 1, где обнаружили 232 могилы. Это захоронение пострадало от грабителей. Археологи нашли 74 каменных надгробия.
Третья часть представлена находками с территории, где расположится историко-археологический парк «Херсонес Таврический». Во II-IV веках на этом месте пребывал римский гарнизон. Позже римское влияние сменилось византийским.
Фото: скриншот с виртуального тура по выставке «Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия»
на сайте ИА РАН