Скульптору Александру Рукавишникову присвоен орден Александра Невского

23.01.2022
Рукавишников удостоен ордена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Художник преподает в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова.
Скульптор является действительным членом Российской академии художеств, профессором, мастером монументальных и станковых композиций, скульптурных портретов. Также он лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Звания Народного художника Рукавишникову был удостоен в 1995 году. Работы автора установлены в России, Испании, Германии, Сербии, Швейцарии, Сербии и многих других странах.