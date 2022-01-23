Скульптору Александру Рукавишникову присвоен орден Александра Невского

23.01.2022

Скульптору Александру Рукавишникову присвоен орден Александра Невского

Указ президента РФ Владимира Путина о награждении народного художника РФ Александра Рукавишникова орденом Александра Невского опубликован на сайте правовой информации.

Рукавишников удостоен ордена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Художник преподает в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова.

Скульптор является действительным членом Российской академии художеств, профессором, мастером монументальных и станковых композиций, скульптурных портретов. Также он лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Звания Народного художника Рукавишникову был удостоен в 1995 году. Работы автора установлены в России, Испании, Германии, Сербии, Швейцарии, Сербии и многих других странах.