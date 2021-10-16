Фестиваль музеев Арктики стартовал в Мурманске

В Мурманске открылся Первый международный фестиваль музеев Арктики, объединивший музеи восьми арктических регионов России, сообщает пресс-служба Мурманского областного краеведческого музея.

Фестиваль приурочен к предстоящему 95-летнему юбилею учреждения и проходит при поддержке Правительства Мурманской области и регионального Министерства культуры. В рамках мероприятия объединят на своих площадках музеи Чукотки, Красноярского края, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Карелии, Архангельской и Мурманской областей.

«Вся территория Мурманской области входит в Арктическую зону, а Мурманск является ее столицей и форпостом, поэтому для нас большая честь провести первый фестиваль музеев Арктики именно в столице Заполярья. Несомненно, представителям музеев мероприятие откроет новые перспективы сотрудничества и создания совместных проектов, а жителям Мурманской области фестиваль подарит уникальную возможность познакомиться с традициями и историей других Арктических регионов России, не выезжая за пределы Заполярья», – подчеркнул и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин на торжественном открытии фестиваля.

Финальным аккордом открытия Фестиваля музеев Арктики стало подписание соглашения Мурманского областного краеведческого музея с Российским государственным музеем Арктики. Международный фестиваль музеев Арктики будет длиться в течение выходных.

Гостей ждут не только выставки и презентации музеев, но и просмотры фильмов и учебных программ, мастер-классы и игровые мероприятия. Завершится фестиваль 17 октября – в день 95-летия Мурманского областного краеведческого музея.

Фото: пресс-служба Мурманского областного краеведческого музея