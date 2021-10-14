Артисты Большого и Мариинского театров открыли Дни культуры России в Казахстане

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

12 октября в Нур-Султане на сцене Центрального концертного зала «QAZAQSTAN» состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры России в Казахстане и гала-концерт ведущих российских исполнителей с Казахским государственным симфоническим оркестром под руководством заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания Заурбека Гугкаева.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, озвучившая приветственный адрес главы российского ведомства, Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

«В основу культурного партнёрства наших стран заложено взаимоуважение к историческим и национальным традициям народов России и Казахстана, а также нацеленность на сохранение общего наследия», – говорилось в послании Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

В рамках гала-концерта казахстанской публике были представлены знаменитые произведения русских композиторов, романсы и арии, а также современные музыкальные композиции.

Фото: Минкультуры России