Что рассказал фанатам первый трейлер ремейка «Один дома»

В Сети появился трейлер обновленного фильма «Один дома» с новыми актерами. Ролик опубликовали на ютьюб-канале кинокомпании 20th Century Studios. Премьера рождественской комедии для всей семьи назначена на 12 ноября. Home Sweet Home Alone выйдет на стриминге Disney+.





Переосмысление праздничной франшизы не сильно отличается от оригинального фильма. В центре сюжета — мальчик по имени Макс из большой семьи, которого забывают дома. Родители и остальные дети улетают из города на праздники. Но в суматохе они не замечают нехватки одного ребенка. Сначала Макс очень рад своему одиночеству, а затем ему приходится защищать дом от злоумышленников. Ему помогают игрушки и смекалка. В это время взволнованные родители пытаются добраться до дома.





В трейлере мелькает полицейский по фамилии Маккалистер. В оригинальном фильме мальчика, оставшегося дома, звали Кевин Маккалистер. Возможно, полицейский — один из его братьев.





Главную роль в новой версии исполнил Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Грабителей сыграли Элли Кемпер, Роб Дилейни и Тимоти Симонс, маму — Эшлинг Би. Режиссером фильма стал Дэн Мейзер («Дедушка легкого поведения»).





Ранее ходили слухи о том, что в ремейке появится взрослый Кевин в исполнении Маколея Калкина. Сообщалось, что он будет руководить охранным предприятием, работающим в доме нового героя. Однако в трейлере его не показали. Появится ли Калкин в фильме — увидим в ноябре.





«Один дома» вышел в 1990 году. Сценарий создал Джон Хьюз. Он же разработал персонажей и спродюсировал ленту. Режиссером выступил Крис Коламбус. «Один дома» стал самым кассовым рождественским фильмом в американской истории. Фильм полюбили во многих странах мира, в том числе в России.





Фото: кадр из трейлера ремейка «Один дома»