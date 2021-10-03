Композитор группы «Тату» запретил Елене Катиной исполнять песни коллектива

03.10.2021

Композитор группы «Тату» запретил Елене Катиной исполнять песни коллектива

Сергей Галоян запретил бывшей солистке «Тату» Елене Катиной исполнять десять песен из репертуара группы, сообщает «Культуромания».

В stories своего Instagram-аккаунта композитор отметил, что не давал разрешения петь песни. «Ребят, никакого «трибьюта» 2022 не будет. Я не давал разрешения и не собираюсь», — написал Галоян. 

Главные хиты коллектива, такие как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», попали под запрет. В противном случае Галоян пообещал обратиться в Арбитражный суд.

Ранее Елена Катина сообщила о том, что группа «Тату» воссоединится в рамках официального трибьюта. Он запланирован на весну 2022 года, сообщает «Культуромания».

Фото: кадр из клипа