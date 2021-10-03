Композитор группы «Тату» запретил Елене Катиной исполнять песни коллектива

Сергей Галоян запретил бывшей солистке «Тату» Елене Катиной исполнять десять песен из репертуара группы, сообщает «Культуромания».

В stories своего Instagram-аккаунта композитор отметил, что не давал разрешения петь песни. «Ребят, никакого «трибьюта» 2022 не будет. Я не давал разрешения и не собираюсь», — написал Галоян.

Главные хиты коллектива, такие как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», попали под запрет. В противном случае Галоян пообещал обратиться в Арбитражный суд.

Ранее Елена Катина сообщила о том, что группа «Тату» воссоединится в рамках официального трибьюта. Он запланирован на весну 2022 года, сообщает «Культуромания».

Фото: кадр из клипа