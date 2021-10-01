«Фирма Мелодия» приглашает инвесторов для юбилейного альбома группы Стаса Намина «Цветы»

01.10.2021

«Фирма Мелодия» приглашает инвесторов для юбилейного альбома группы Стаса Намина «Цветы»

 Об этом сообщили «Культуре» организаторы.

Звукозаписывающая компания «Фирма Мелодия» готовит релиз концертного альбома группы Стаса Намина «Цветы» — «Лучшие песни за 50 лет» на трех DVD-дисках. В релиз войдут видеозаписи с трех юбилейных концертов, а также буклеты с историей группы. Для выпуска альбома «Фирма Мелодия» запустила проект по привлечению инвестиций на краудлендинговой платформе Co-Fi, говорится в сообщении.

Инвестором проекта по выпуску юбилейного альбома на платформе Co-Fi может стать любой желающий, минимальная сумма инвестиций от 1000 рублей, всего компания «Фирма Мелодия» планирует привлечь около 300 000 рублей. Средства пойдут на дизайн материалов и производство дисков, планируется, что DVD поступят в продажу уже в ноябре этого года.

Возврат собранных на платформе инвестиций будет осуществляться «Фирмой Мелодия» за счет доходов, полученных от реализации тиража альбома. В случае если сроки реализации тиража превысят ожидаемые, заемные средства будут возвращены за счет доходов компании от продаж принадлежащего ей цифрового контента. На инвестициях в юбилейный альбом группы фанаты могут заработать до 15% от вложенных средств. Срок возврата инвестиций составит 12 месяцев.

Фото: Центр Стаса Намина