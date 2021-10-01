«Фирма Мелодия» приглашает инвесторов для юбилейного альбома группы Стаса Намина «Цветы»

Об этом сообщили «Культуре» организаторы.

Звукозаписывающая компания «Фирма Мелодия» готовит релиз концертного альбома группы Стаса Намина «Цветы» — «Лучшие песни за 50 лет» на трех DVD-дисках. В релиз войдут видеозаписи с трех юбилейных концертов, а также буклеты с историей группы. Для выпуска альбома «Фирма Мелодия» запустила проект по привлечению инвестиций на краудлендинговой платформе Co-Fi, говорится в сообщении.

Инвестором проекта по выпуску юбилейного альбома на платформе Co-Fi может стать любой желающий, минимальная сумма инвестиций от 1000 рублей, всего компания «Фирма Мелодия» планирует привлечь около 300 000 рублей. Средства пойдут на дизайн материалов и производство дисков, планируется, что DVD поступят в продажу уже в ноябре этого года.

Возврат собранных на платформе инвестиций будет осуществляться «Фирмой Мелодия» за счет доходов, полученных от реализации тиража альбома. В случае если сроки реализации тиража превысят ожидаемые, заемные средства будут возвращены за счет доходов компании от продаж принадлежащего ей цифрового контента. На инвестициях в юбилейный альбом группы фанаты могут заработать до 15% от вложенных средств. Срок возврата инвестиций составит 12 месяцев.

Фото: Центр Стаса Намина