На «Детское Евровидение» подали более 500 заявок из России

Более 500 заявок получили организаторы российского национального отбора международного конкурса «Детское Евровидение – 2021», сообщает ТАСС.

В сообщении пресс-службы Академии Игоря Крутого говорится, что скоро станет известно, кто будет представлять страну во Франции. Организаторы отобрали более 50 песен из 500 заявок на суд профессионального жюри национального полуфинала.

В отборе участвуют дети в возрасте от 9 до 14 лет. Исполнитель должен соответствовать нескольким условиям: быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.

30 сентября в Москве состоится полуфинал национального отбора, дата финала будет объявлена позднее. Представитель России на «Детском Евровидении» будет определен с помощью интернет-голосования и голосования профессионального жюри, в составе которого представители российского шоу-бизнеса и творческих профессий.

Финал конкурса «Детское Евровидение» состоится в Париже 19 декабря под слоганом «Воображай», который является отсылкой к победной песне прошлого года от французской певицы Валентины Тронель. В этом году в конкурсе поучаствуют молодые артисты из 19 стран: России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Украины.