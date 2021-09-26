Сборы «Дюны» Дени Вильнева в российском прокате превысили миллиард рублей

26.09.2021

Сборы «Дюны» Дени Вильнева в российском прокате превысили миллиард рублей

Российские кассовые сборы фантастического фильма «Дюна», снятого режиссером Дени Вильневым, превысили один миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. 

За свой второй уик-энд лента заработала 272 млн руб., что на 50% меньше результата первых выходных. Прежде «миллиардную» отметку в российском прокате прошли такие кинопроекты, как «Конек-Горбунок» (1,176 млрд руб.), «Форсаж 9» (1,155 млрд руб.), «Душа» (1,290 млрд руб.) и другие. 

Однако бессменным лидером остается сказка «Последний богатырь 2: Корень зла», которой удалось собрать более двух миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что «Дюна» начала прокат в России с лучшим результатом 2021 года.

Предстоит ли зрителям увидеть продолжение «Дюны» напрямую зависит от финансового успеха первой экранизации. Исходя из того, что производственный бюджет оценивается в 165 млн долларов, то для окупаемости фильм должен принести не менее 400 миллионов.

Фото: кадр из фильма