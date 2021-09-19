Победителем фестиваля «Амурская осень» стал фильм «Райцентр»

Гран-при фестиваля «Амурская осень», который прошел в Благовещенске с 12 по 19 сентября, получил фильм «Райцентр» режиссера Натальи Назаровой, сообщает ТАСС.

Итоги культурного события подвели в Общественно-культурном центре в воскресенье. Главный приз в виде статуэтки журавля и сертификата на 150 тысяч рублей получил забрал актер Евгений Старцев, сыгравший одну из ролей в фильме.

Среди короткометражных фильмов гран-при получил режиссер Антон Мамыкин за фильм «Снаряд для девочки». Помимо статуэтки журавля он также был награжден сертификатом на сумму 50 тысяч рублей.

Приз за лучший спектакль получила комедия «Счастье у каждого свое» режиссера Ильи Бледного. Также «журавлей» получили победители различных номинаций конкурса короткометражных и полнометражных фильмов, а также конкурса антрепризных спектаклей.

Призом губернатора Амурской области наградили народную артистку России Нину Усатову, а призом мэра Благовещенска – народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко. В 2021 году фестиваль был посвящен Году науки и инновационным технологиям.

Фото: кадр из фильма «Райцентр»