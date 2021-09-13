Египетская выставка «Мумия меняет имя» пройдет в Эрмитаже

13.09.2021
На первом этаже в залах №№ 86–87 Зимнего дворца пройдет выставка «Мумия меняет имя». Такое название произошло в результате курьезного случая: с помощью компьютерной томографии удалось определить истинный пол хранившейся в музее мумии по имени Па-Кеш, ранее считавшей телом женщины.
В Эрмитаже пояснили, что путаница могла начаться со времен открытия Нового Эрмитажа для публики: туда «переезжал» Египетский музеум Кунсткамеры, но по правилам XIX века человеческие останки было запрещено оставлять во дворце, в итоге мумии были извлечены из саркофагов. Всего в Эрмитаже сейчас хранится восемь древнеегипетских мумий.
Вторая выставка — «После мумий» — пройдёт в соседнем зале № 88 и покажет предметы египетского искусства от поздней античности до позднего Средневековья. Выставки «Мумия меняет имя» и «Египет в Эрмитаже. После мумий» пройдут с 15 сентября по 12 декабря 2021 года.