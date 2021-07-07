Петра Мамонова пытаются вывести из искусственной комы

07.07.2021
В настоящее время музыкант подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние остается крайне тяжелым, рассказала супруга Мамонова.
Ольга Мамонова выразила врачам признательность, сравнив труд медиков с подвигом ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. «Гражданские люди самой мирной профессии, врачи, подставляют себя под смертельную атаку», — отметила она.
Супруга музыканта заявила, что обязательно пройдет вакцинацию от коронавируса. По ее словам, случившееся с мужем заставило ее по-другому посмотреть на мир, пишет ФАН.
В начале июля стало известно, что Петр Мамонов был доставлен в больницу Коммунарки с диагнозом COVID-19. 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ и помещен в реанимацию.
Фото: кадр из фильма «Царь»