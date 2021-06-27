Заслуженный артист РСФСР Леонид Топчиев умер в 91 год

Об этом сообщает kp.ru по информации правоохранительных органов.

Артист скончался в своей квартире на Нахимовском проспекте в Москве. Смерть зафиксировали 23 июня врачи скорой помощи.

По мнению медиков, Топчиев умер от естественных причин. Точные причины установит медицинская экспертиза.

Леонид Топчиев родился 9 января 1930 года. В 1952—1975 играл во МХАТе.

Снимался таких фильмах, как советско-югославский «Олеко Дундич», «Борец и клоун», «Казаки», «Мать Мария» и др. Самой известной его киноролью стал князь Московский Иван Васильевич III в картине «Хождение за три моря».

В 2004 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: кадр из х/я «Олеко Дундич»