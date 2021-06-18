В центре «Винзавод» открываются выставки школ в области современного искусства

Об этом сообщила президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

Центр современного искусства «Винзавод» в пятницу открывает шесть выставок студентов учебных заведений в области современного художественного образования. Мероприятия состоятся в рамках проекта «Винзавод.Open».

В этом году проект «Винзавод.Open» открывается в третий раз. Организаторы были вынуждены пропустить прошлый год из-за пандемии, но в этом году расширили географию, рассказала Троценко.

В новом проекте представлены учебные заведения Москвы и Петербурга. Основная цель проекта — представить лучшие школы современного искусства и лучшие образовательные стратегии в России.

Фото: winzavod.ru