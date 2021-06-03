Под Суздалем нашли 30 средневековых поселений Древней Руси

Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Ученые Института археологии РАН начали 20-й сезон полевых работ в Суздальском Ополье. Уже первый месяц археологических разведок добавил 30 ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений ближней округи Ополья, в котором теперь более 400 пунктов.

По предварительным данным, пока что найдено меньше половины всех поселений, существовавших на территории Суздальского Ополья, являвшегося «ядром» Владимиро-Суздальского княжества, ставшего новым политическим центром Руси в XII веке.

Как показали археологические данные, значительная часть сел Суздальского Ополья пережила монгольское нашествие, многие из них продолжают существовать и сейчас.

В 2020–2021 годах Суздальская экспедиция ИА РАН сосредоточилась на поисках средневековых поселений в радиусе 10 километров от Суздаля. Территория вокруг Суздаля застраивается, только полное археологическое обследование позволит понять, каким был средневековый ландшафт вокруг Суздаля, обнаружить и поставить на учет археологические памятники, которые практически не видны на современной поверхности.

Разведки последних двух лет выявили вблизи города около полутора десятка ранее неизвестных селищ, расположенных в малозаметных верховьях оврагов. В распаханном культурном слое археологи собрали предметы XI–XIV веков, а также лепную керамику, датируемую I тысячелетием.

Еще полтора десятка поселений XI–XIV веков было найдено в верховьях реки Рпени, в 15–20 километрах к юго-востоку от Суздаля. Археологи собрали около 650 средневековых артефактов, в том числе бытовых вещей, орудий труда, украшений и предметов христианского благочестия. Датировки показывают, что период наиболее интенсивной жизнедеятельности в Суздальском Ополье приходится на XII – первую половину XIII века.

Находки, собранные на селищах XI–XIV веков, указывают на высокий социальный статус части их обитателей. Это предметы вооружения и снаряжения всадника, престижные украшения костюма и предметы благочестия. Такие находки ранее было предложено рассматривать как свидетельства присутствия на поселениях «усадеб знати», дворов представителей социальной элиты различного ранга. Исследования 2020–2021 годов показали, что небольшие поселения с «усадьбами знати» вокруг Суздаля появились не позднее конца XI века.

Среди находок, свидетельствующих о высоком статусе владельца, – деталь навершия рукояти меча, украшенного инкрустацией, фрагмент уздечного разделительного кольца с зооморфными личинами, выполненными по североевропейским мотивам, фрагмент шейной гривны, крест с эмалью редкой формы, массивная поясная пряжка болгарского происхождения, поясные накладки и подвеска из монеты – денария, отчеканенного в Англии (Кнут Великий, чекан 1023–1029 гг.). К числу редких находок относятся фрагменты клинкового оружия X–XI веков – на территории Суздальского Ополья это вторая находка.

Часть находок доказывает принадлежность обитателей селищ к воинской среде. Это фрагменты амулетов-топориков, кистеня и стремени, инкрустированного цветным металлом. Среди других находок, существенных для прояснения социального облика поселений – фрагменты амфор, детали металлических светильников, книжные застежки.

Полевые работы 2020–2021 годов пополнили суздальскую коллекцию христианской металлопластики редкими предметами. В их числе три подвески в виде фигур Архангела с распростертыми крыльями и руками, сложенными на груди (XII – первая половина XIII века), круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах (XII – первая половина XIII века) и иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII – XIV век). Два последних типа образков ранее не были представлены на памятниках Ополья.

Прототипы подвесок в виде фигур Архангелов и круглой иконки с изображением Богоматери Оранты существуют в византийской художественной традиции, но сами образки производились на Руси и бытовали как на Юге, так и на Северо-Востоке. Новые находки на суздальских селищах подкрепляют сделанные ранее наблюдения о широком бытовании металлических образков с различными иконографическими типами изображений в центре Суздальской земли, а также позволяют составить более точную общую картину распространения различных типов металлических образков XII–XIV веков на Руси и на сопредельных территориях.

Фото: ИА РАН