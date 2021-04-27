В Нижнем Новгороде пройдет первая в России выставка цифрового искусства

Экспозиция будет организована в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Мероприятие состоится с 23 по 25 июня в Нижегородской ярмарке. В ходе конференции пройдет международная выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий, сообщают организаторы.

Темой ярмарки Disartive станет новая цифровая экономика NFT (уникальное цифровое имущество), DeFi (децентрализованные финансовые сервисы) и искусство. В ярмарке будут участвовать более 50 современных художников, в том числе Никита Реплянский, Покрас Лампас, Олег Сороко, Brickspaser, Андрей Тюрин и Эдуард Михайлов.

Благодаря появлению технология nft рынок цифрового искусства вырос за последний год в 10 раз, отмечает основатель ярмарки Ольга Дворецкая. Технология распределенного реестра формирует новую финансовую инфраструктуру, вместе с которой появляется новая система передачи цифровых активов и ценностей, поэтому организовать ярмарку на конференции ЦИПР было очень важно, считает она.