Режиссер заявил, что новые правила награды являются «зеркальной дискриминацией».
Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Экспозиция откроется 23 апреля, сообщили в капелле.
Открытие выставки состоится 23 апреля в 19:00, сообщили организаторы.
Мероприятие пройдет 24 и 25 апреля, сообщила пресс-служба Минкультуры России.
Результаты работы экспертов опубликовал Journal of Cultural Heritage.
Тилль Линдеманн выложил запись песни на YouTube.
Об этом сообщили в пресс-службе Театра комедии имени Акимова.
Двухсотлетие Федора Михайловича Достоевского в Москве отметят масштабной выставкой.
Герой «Криминального чтива» поделился воспоминаниями в интервью Esquire Mexico.
Юбилейный творческий вечер режиссера состоится 24 апреля на Исторической сцене, сообщает телеканал «...
Об исследовании говорится в журнале Plos One.
Стартовавший 22 апреля 43-й Московский международный кинофестиваль порадует зрителей двумя сотнями к...
Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Александр Алейников.
Картина менее чем за две недели собрала 730 млн рублей.
Новый сериал будет называться «Как я встретила вашего папу».
Об этом рассказал программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов в ра...
Об этом сообщается на сайте награды.
Над постановкой работали целый год, пишет газета «Известия».
Видео с актером появилось на YouTube-канале Exponenta film.
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