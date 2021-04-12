Песни, которые пел Гагарин во время первого полета в космос

Композиции, которые морально поддерживали первого космонавта 12 апреля 1961 года, приводятся по книге Антона Первушина «108 минут, которые изменили мир».

Расположившись в космическом корабле и проверив, как работает связь, Гагарин начал ждать старта. В это время он напевал популярную в то время песню «Перекресток», которую исполнял Марк Бернес. В песне были такие слова:

По весне в вышине

Занимаются ранние звезды.

Я иду в тишине

На знакомый мой перекресток…

Космонавта Павла Поповича, который готовился к первому полету в космос вместе с Гагариным, коллеги прозвали Ландыш — за хулиганскую версию популярной песни композитора Оскара Фельцмана на стихи Ольги Фадеевой (Кляйнер) «Ландыши», написанной в 1958 году. Поговорив с Поповичем, Гагарин начал насвистывать эту песню. Позже, когда он попросил Центр управления полетом «включить музычку», сотрудники поставили ему на внутреннем радио «Заря» песню «Ландыши».

Ты сегодня мне принес

Не букет из пышных роз,

Не тюльпаны и не лилии.

Протянул мне робко ты

Очень скромные цветы,

Но они такие милые…

Сидя в космическом корабле, вспомнил Гагарин и песню «Родина слышит, Родина знает».

Родина слышит, Родина знает,

Где в облаках ее сын пролетает.

С дружеской лаской, нежной любовью

Алыми звездами башен московских,

Башен кремлевских,

Смотрит она за тобою.

За пару минут до старта Гагарин вдруг стал напевать песню «Летите, голуби, летите».

Летите, голуби, летите

Для вас нигде преграды нет.

Несите, голуби, несите

Народам мира наш привет.

Когда «Восток» стартовал, космонавту стало некогда петь. Гагарин был занят ведением отчетов о своем самочувствии, об обстановке в космическом аппарате и за бортом. Но и во время полета не обошлось без музыки — пролетая над Хабаровском, космонавт случайно услышал по радио вальс «Амурские волны».

После благополучного приземления Гагарина в советской культуре, в том числе эстрадной, началась настоящая «космическая эра». Одним из самых известных стал песенный цикл «Созвездие Гагарина», написанный в конце 1960-х годов композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым, который исполнил Юрий Гуляев.

Судя по хронологии полета, публикованной Первушиным в своей книге, Гагарин действительно сказал «Поехали» — однако он сделал это сразу после старта, а рукой взмахнул намного раньше этой своей легендарной фразы. Исторически верно было бы «Он взмахнул рукой, разместился в корабле, проверил связь и через пару часов, когда «Восток» стартовал, сказал: «Поехали».