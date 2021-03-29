Актера и каскадера Всеволода Хабарова нашли в его квартире спустя месяц после смерти

Об этом сообщила актриса и сценарист Лариса Бравицкая в своем Facebook.

Последний раз Бравицкая видела Хабарова на встрече однокурсников несколько лет назад. По ее словам, всегда аккуратный и модный мужчина в последнюю встречу был смущенным, у него наступили тяжелые времена. Актер бедствовал, подрабатывал охранником, на экране появлялся лишь иногда в эпизодах.

Артиста нашли 26 марта мертвым в его квартире. Он пролежал так больше месяца, написала Бравицкая. Причина смерти Хабарова не называется.

Всеволод Хабаров родился в Москве 16 сентября 1953 года. Окончил ВТУ имени Щепкина при Малом театре, затем также аспирантуру кафедры пластической выразительности актера. Студентом сыграл роли в спектаклях Малого театра «Яков Пасынков» и «Мой любимый клоун».

Самой известной ролью Хабарова стал вождь ирокезов в фильме «Зверобой» Андрея Ростоцкого. Режиссер был близким другом Хабарова.